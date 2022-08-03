Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок896 просмотров

Привет, коллеги)

Нужен верстальщик на проект!

Сайт по типу vc.ru, макет выглядит большим, но по факту все повторяется!

Верстать на нашей галп сборке, и нашем гитхабе

Отчитываться о проделанной работе раз в 2 -3 дня, для понимания сроков

Присылайте ваше портфолио и репозитории, что бы оценить код

Так же расскажите кратко о вашем опыте

Макеты и ТЗ потенциальным исполнителям после знакомства с портфолио

Оплата только по итогу сверстанного сайта

Спасибо!

3 года назад
devgod
33 года
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Был
год назад

Заявки фрилансеров

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