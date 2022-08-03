Необходимо перевести картинку PNG в Figma для верстки сайта HTML. Задача включает создание главной страницы с каталогом товаров и корзиной. Важно перенести все элементы из PNG в Figma без адаптива. Оплата 45 USD.
Сверстать сайт
Привет, коллеги)
Нужен верстальщик на проект!
Сайт по типу vc.ru, макет выглядит большим, но по факту все повторяется!
Верстать на нашей галп сборке, и нашем гитхабе
Отчитываться о проделанной работе раз в 2 -3 дня, для понимания сроков
Присылайте ваше портфолио и репозитории, что бы оценить код
Так же расскажите кратко о вашем опыте
Макеты и ТЗ потенциальным исполнителям после знакомства с портфолио
Оплата только по итогу сверстанного сайта
Спасибо!
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