Привет, коллеги)

Нужен верстальщик на проект!

Сайт по типу vc.ru, макет выглядит большим, но по факту все повторяется!

Верстать на нашей галп сборке, и нашем гитхабе

Отчитываться о проделанной работе раз в 2 -3 дня, для понимания сроков

Присылайте ваше портфолио и репозитории, что бы оценить код

Так же расскажите кратко о вашем опыте

Макеты и ТЗ потенциальным исполнителям после знакомства с портфолио

Оплата только по итогу сверстанного сайта

Спасибо!