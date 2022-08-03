Требуется разработка отчета для Битрикс24, который связывает Лиды, Сделки, Заказы и Календарь рабочего времени Менеджеров. Ожидается участие в создании ТЗ и регулярные встречи. Также необходима помощь с интеграцией телефонии и 1С. Важно выполнять задачи в срок и быть на связи.