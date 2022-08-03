Нужно сделать одностраничный html файл, чтобы потом на его базе генерировать скриптом на php PDF файл через библиотеку MPDF.

Там в принципе обычный HTML, есть пара ограничений - нужно использовать Table верстку и некоторые стили не работают.

Если сработаемся - такие PDFки нужно будет делать регулярно