Сверстать емайл рассылку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок668 просмотров

Небольшая емайл рассылка. Цена, сроки?

3 года назад
silard
Вадим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

misssmiles
Маргарита 
38 лет
3 года в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$22
1 день
Escrow
Все ок
заказчик четко ставит задачу, быстро отвечает на вопросы нет проблем с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Булат
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вадим
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виталий
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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3 года назад
Валерий
 
23 года
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Был
14 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Артём
 
21 год
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Был
3 года назад
3 года назад
Динмухамед
 
20 лет
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Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Андрей
 
22 года
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Был
3 года назад
3 года назад
Тигран
 
22 года
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Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Ирина
 
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Была
год назад
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3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
misssmiles
Маргарита 
38 лет
3 года в сервисе
Была
месяц назад
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