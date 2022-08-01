Требуется выполнить HTML-верстку для веб-приложения по готовому дизайну на Figma. Приложение – панель управления торговым ботом для биржи, открывающаяся через Телеграм. Бэкенд и бот готовы, предоставим API-документацию. Срок выполнения – до недели.
Доработка сайта на webflow
Добрый вечер!
Требуется верстальщик (с навыками работы в webflow) для следующих задач:
1) Сверстать и отладить форму обратной связи (всплывающие окно)
2) Добавить иконки соц.сетей (+ссылки)
3) Добавить галлерею
4) Проверить после всего мобильную версию
Готовы обсуждать цены с каждым исполнителем лично
Заявки фрилансеров
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