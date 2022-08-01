Доработка сайта на webflow

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки554 просмотра

Добрый вечер! 

Требуется верстальщик (с навыками работы в webflow) для следующих задач:

1) Сверстать и отладить форму обратной связи (всплывающие окно)

2) Добавить иконки соц.сетей (+ссылки) 

3) Добавить галлерею

4) Проверить после всего мобильную версию 

Готовы обсуждать цены с каждым исполнителем лично

Webflow
3 года назад
guest_16593771285187
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Заявки фрилансеров

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