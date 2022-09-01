Вёрстка простого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен76 заявок1551 просмотр

Надо сверстать простой сайт по макету, без использования конструкторов. Без натяжки, только вёрстка.

Описывайте сразу свой опыт в вёрстке и как предлагаете верстать (какой фреймворк использовать или чистый код и т.д.)

3 года назад
rwniee
39 лет
3 года в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
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2 дня назад
3 года назад
$40
20 дней
Escrow
Рекомендую, как ответственного и надёжного исполнителя. Верстает аккуратно, код понятный и красивый.
С Константином очень приятно работать. Чётко поставленные задачи, приятный в общении. Работа с ним одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

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