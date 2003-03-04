Качественная Front-end разработка

Привет, меня зовут Иван!

front-end разработчик

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Краткая информация о себе

Россия/Урай.

Занимаюсь разработкой около трех лет. К работе подхожу с большим энтузиазмом и всегда заканчиваю проекты в срок. В свободное время занимаюсь усовершенствованием навыков и изучением новых.

О работе

Тщательно оцениваю ТЗ, а если нет четкого, то помогу составить

Прежде всего качество

Всегда иду на контакт

Могу сопровождать проект после его готовности

Мой инструментарий

HTML & CSS

Java Script

Сборщики Gulp & Webpack

Библиотека React

Препроцессоры PUG & SCSS

Wordpress

БЭМ

Figma & Photoshop & Illustrator

Visual Studio Code

Приглашаю к просмотру

мой сайт-портфолио﻿ на сервисе Github Pages

﻿Связь со мной

telegram => @rukatomaFef

Также всегда слежу за сообщениями на бирже