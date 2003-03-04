Качественная Front-end разработка
Привет, меня зовут Иван!
front-end разработчик
Краткая информация о себе
Россия/Урай.
Занимаюсь разработкой около трех лет. К работе подхожу с большим энтузиазмом и всегда заканчиваю проекты в срок. В свободное время занимаюсь усовершенствованием навыков и изучением новых.
О работе
Тщательно оцениваю ТЗ, а если нет четкого, то помогу составить
Прежде всего качество
Всегда иду на контакт
Могу сопровождать проект после его готовности
Мой инструментарий
HTML & CSS
Java Script
Сборщики Gulp & Webpack
Библиотека React
Препроцессоры PUG & SCSS
Wordpress
БЭМ
Figma & Photoshop & Illustrator
Visual Studio Code
Приглашаю к просмотру
мой сайт-портфолио на сервисе Github Pages
Связь со мной
telegram => @rukatomaFef
Также всегда слежу за сообщениями на бирже
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Naked Optics | Главная страница | Слайдеры17 просмотров
- Perfect-fit | Электронное письмо20 просмотров
- Ashley&Co | Лэндинг | Анимации23 просмотра
- Valorant hero page | Отдельная страница15 просмотров
- Aperture studios | Лэндинг | Анимации13 просмотров
- Cat energy | Многостраничник9 просмотров
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