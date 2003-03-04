Rukatoma

Иван Rukatoma

 
20 летРоссия/Урай
5 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Качественная Front-end разработка

Привет, меня зовут Иван!

front-end разработчик

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Краткая информация о себе

Россия/Урай.

Занимаюсь разработкой около трех лет. К работе подхожу с большим энтузиазмом и всегда заканчиваю проекты в срок. В свободное время занимаюсь усовершенствованием навыков и изучением новых.

О работе

  • Тщательно оцениваю ТЗ, а если нет четкого, то помогу составить

  • Прежде всего качество

  • Всегда иду на контакт

  • Могу сопровождать проект после его готовности

Мой инструментарий

  • HTML & CSS

  • Java Script

  • Сборщики Gulp & Webpack

  • Библиотека React

  • Препроцессоры PUG & SCSS

  • Wordpress

  • БЭМ

  • Figma & Photoshop & Illustrator

  • Visual Studio Code

Приглашаю к просмотру

мой сайт-портфолио﻿ на сервисе Github Pages

﻿Связь со мной

telegram => @rukatomaFef

Также всегда слежу за сообщениями на бирже

WordPressHTMLCSSFigmaJavaIllustratorSCSSGulpPhotoshopReact.js
HTML-верстка
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$5/час
от $10от 1 дня
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