Junior (начинающий) frontend-разработчик

До этого профессионально занимался веб-дизайном сайтов. Ушел из него на своём пике по доходу и проектам, из-за желания заниматься чем-то новым.

За 3,5 года работы в веб-дизайне получил огромный опыт и навыки, которые помогают мне сейчас в веб-разработке.

А именно, тем что я всегда соблюдаю тонкости дизайна, стили, пропорции.

Знаю как элементы должны выглядеть, адаптироваться и работать.

Как итог, заказчики получают не просто "верстку", а реализацию, которая ничем не отличается от макета, выглядит и работает как надо!

Например, фавиконка, hover и active эффекты у элементов.

На данный момент мои скиллы такие (но, я усердно учусь, работаю, и пытаюсь стать лучше):

- HTML

- CSS

- Java Script (только основы)

- Bootstrap

- WordPress (натягиваю несложные лендинги на легком уровне)

- Препроцессор SASS SCSS

- Сборщик Gulp

- Photoshop/Illustrator/Figma

- Также основной скилл моего бэкграунда - веб-дизайн.

⌜На данный момент работаю над проектами по заниженной стоимости, т.к. работаю над портфолио.⌝

Моё портфолио (веб-дизайн) - https://www. behance.net/danil_wdsgnr

Моё портфолио (frontend):

https://daneliyan.github.io/agro_trans.ru/

https://daneliyan.github.io/STEAM.OFF/

https://daneliyan.github.io/Ferzev/

https://daneliyan.github.io/Special-One/

https://daneliyan.github.io/AR-Shakir/

https://daneliyan.github.io/TechTack/

Напишите мне, и я проконсультирую реализацию вашего макета, покажу свои последние проекты и вынесу готовое для вас решение.