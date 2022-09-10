До этого профессионально занимался веб-дизайном сайтов. Ушел из него на своём пике по доходу и проектам, из-за желания заниматься чем-то новым.
За 3,5 года работы в веб-дизайне получил огромный опыт и навыки, которые помогают мне сейчас в веб-разработке.
А именно, тем что я всегда соблюдаю тонкости дизайна, стили, пропорции.
Знаю как элементы должны выглядеть, адаптироваться и работать.
Как итог, заказчики получают не просто "верстку", а реализацию, которая ничем не отличается от макета, выглядит и работает как надо!
Например, фавиконка, hover и active эффекты у элементов.
На данный момент мои скиллы такие (но, я усердно учусь, работаю, и пытаюсь стать лучше):
- HTML
- CSS
- Java Script (только основы)
- Bootstrap
- WordPress (натягиваю несложные лендинги на легком уровне)
- Препроцессор SASS SCSS
- Сборщик Gulp
- Photoshop/Illustrator/Figma
- Также основной скилл моего бэкграунда - веб-дизайн.
⌜На данный момент работаю над проектами по заниженной стоимости, т.к. работаю над портфолио.⌝
Моё портфолио (веб-дизайн) - https://www. behance.net/danil_wdsgnr
Моё портфолио (frontend):
https://daneliyan.github.io/agro_trans.ru/
https://daneliyan.github.io/STEAM.OFF/
https://daneliyan.github.io/Ferzev/
https://daneliyan.github.io/Special-One/
https://daneliyan.github.io/AR-Shakir/
https://daneliyan.github.io/TechTack/
Напишите мне, и я проконсультирую реализацию вашего макета, покажу свои последние проекты и вынесу готовое для вас решение.
Портфолио
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