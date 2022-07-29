Внедрить новый дизайн на сайт (php Laravel)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок610 просмотров

Нужен программист для небольшого проекта, возможно сотрудничество по-проектно на постоянной основе.

Сайт компании разработан на PHP. На данный  момент есть новый дизайн, представленный в figma, который нужно применить к сайту (invk.nl).

Можно начинающим, юниорам, желающим получить хороший опыт и научиться чему-то новому и инетересному.

FigmaLaravelPHP
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olesika
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