Нужен программист для небольшого проекта, возможно сотрудничество по-проектно на постоянной основе.

Сайт компании разработан на PHP. На данный момент есть новый дизайн, представленный в figma, который нужно применить к сайту (invk.nl).

Можно начинающим, юниорам, желающим получить хороший опыт и научиться чему-то новому и инетересному.