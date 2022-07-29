Необходимо разработать дизайн и произвести адаптивную HTML-верстку лендинга. Уделить внимание кроссбраузерной совместимости и удобству использования. Ожидается качественное исполнение с учетом современных стандартов веб-дизайна.
Внедрить новый дизайн на сайт (php Laravel)
Нужен программист для небольшого проекта, возможно сотрудничество по-проектно на постоянной основе.
Сайт компании разработан на PHP. На данный момент есть новый дизайн, представленный в figma, который нужно применить к сайту (invk.nl).
Можно начинающим, юниорам, желающим получить хороший опыт и научиться чему-то новому и инетересному.
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