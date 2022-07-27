Потрібно зверстати пару макетів для інтернет-магазину: вітрина з фільтрами та сторінка товару. Оцінка роботи - близько 30 годин. Погодинна оплата від $5 до $10 в залежності від досвіду. Можливість отримувати завдання на постійній основі.
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