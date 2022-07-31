Нужны правки сайта на вордпресс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок571 просмотр

Есть сеть из трех идентичных сайтов (один основной, два других его копии) - нужно перенести внесенные в основной сайт изменения на его дубли. Задача не сложная, подробнее опишу в личке. 

WordPress
3 года назад
dmy3
40 лет
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5 дней назад

Выбранный исполнитель

Belmonter
Олег 
34 года
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10 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

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Belmonter
Олег 
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