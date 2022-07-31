Требуется сверстать новые блоки для сайта 1C БУС по дизайну из Figma. Необходимо внедрить адаптивную верстку страниц, учитывая только элементы, отмеченные на шаблоне красными стрелками. Срок выполнения – сегодня.
Нужны правки сайта на вордпресс
Есть сеть из трех идентичных сайтов (один основной, два других его копии) - нужно перенести внесенные в основной сайт изменения на его дубли. Задача не сложная, подробнее опишу в личке.
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