Требуется выполнить HTML-верстку каталога для сайта на 1С Bitrix, основываясь на предоставленном примере. Часть верстки уже имеется, а также доступны скрипты из ранее выполненной работы. Необходимо учесть указанные детали.
HTML верстка
Потрібна HTML верстка.
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