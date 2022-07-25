Требуется опытный специалист для создания HTML-верстки email-писем. Необходима интеграция recaptcha. Макет предоставляется. Оплата по факту выполнения.
Разработать страницу сайта
сделать две таблицы как на картинке которые можно редактировать. При работе с таблицей есть следующие функции: прочитать с csv файла и сохранить в файл, редактировать, удалять данные, поиск по таблице.
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