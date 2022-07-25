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Закрыт3 заявки359 просмотров

сделать две таблицы как на картинке которые можно редактировать. При работе с таблицей есть следующие функции: прочитать с csv файла и сохранить в файл, редактировать, удалять данные, поиск по таблице.

3 года назад
guest_16587688303185
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Заявки фрилансеров

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