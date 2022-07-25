Требуется сверстать адаптивный лендинг из PSD-дизайна, выполненного по Bootstrap сетке. Срок выполнения 1-2 дня. Необходимо обеспечить быструю загрузку и минимальный вес страницы. PSD-файл будет предоставлен исполнителю.
Нужно сверстать редизайн сайта
Есть сайт, сделан редизайн, нужно его переверстать и разместить.
Детали по ссылке ниже:
https://docs.google.com/document/d/1g2NBkYINAx1-AGpkopQMUelFyAlL7fmGtIRD3EXUk8I/edit?usp=sharing
Оплата по факту, либо бс
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