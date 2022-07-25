Нужно сверстать редизайн сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт60 заявок1262 просмотра

Есть сайт, сделан редизайн, нужно его переверстать и разместить. 

Детали по ссылке ниже:

https://docs.google.com/document/d/1g2NBkYINAx1-AGpkopQMUelFyAlL7fmGtIRD3EXUk8I/edit?usp=sharing

Оплата по факту, либо бс

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