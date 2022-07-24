Ищется специалист для верстки лендинга в Tilda по готовому макету из Figma. Проект включает 9 экранов и требует адаптации под 5 различных разрешений экрана. Важно наличие опыта работы с Tilda и внимание к деталям. Предоставьте примеры ваших выполненных проектов на этой платформе.