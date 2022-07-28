Вёрстка по макетам фигма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок259 просмотров

Сверстать часть экранов по макетам фигма, ссылка исполнителю

Figma
3 года назад
freenerv
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

qwertycamedy
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$260
9 дней
Escrow
Все прекрасно, быстрая работа, продолжаем работать!
Приятно и легко работать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Олег
 
34 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад
Макс
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
qwertycamedy
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Игорь
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Евгений
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка

    Ищется специалист для выполнения адаптивной кроссбраузерной HTML-верстки проекта. Дизайнер готов предоставить все необходимые файлы, упакованные для удобства работы. Обеспечьте совместимость с различными браузерами.

    Node.js
    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лендинга (+-10 страниц) по макету в figma

    $125

    Требуется адаптивная HTML/CSS верстка лендинга (примерно 10 страниц) согласно макету в Figma. Ожидаемый срок выполнения заказа составляет 4 дня. Подготовка должна соответствовать современным стандартам веб-разработки.

    CSSFigmaHTML
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на opencart шаблон

    $10

    Требуется разработка сайта на платформе OpenCart. Необходимо предоставить красивые шаблоны для интернет-магазина строительных материалов. После выбора шаблона, потребуется создать сайт. Хостинг и домен уже имеются.

    Opencart
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать из AI шаблона HTML/PHP/CSS-письмо для отправки по почте

    Необходимо преобразовать проект из Adobe Illustrator в HTML/PHP/CSS для отправки по почте. Письмо должно корректно отображаться в различных почтовых клиентах, таких как Gmail, Outlook и стандартный почтовый клиент для iOS.

    CSSHTMLiOSPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить блоки на сайте сделать перелинковку

    Необходимо добавить блоки на сайте и выполнить перелинковку для улучшения навигации и структуры. Требуется качественная HTML-верстка, учитывающая современные стандарты. Ожидается проработка дизайна блоков и их интеграция в существующую страницу.

    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать форму обратной связи на основе шаблона

    Необходимо сверстать форму обратной связи на основе купленного шаблона сайта и, возможно, натянуть шаблон на WordPress. Укажите цену за каждый пункт отдельно. Важно выполнить работу оперативно — срок до завтра (воскресенье). Подробности будут предоставлены после выбора исполнителя.

    WordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лендинга в Tilda по готовому дизайну из Figma

    Ищется специалист для верстки лендинга в Tilda по готовому макету из Figma. Проект включает 9 экранов и требует адаптации под 5 различных разрешений экрана. Важно наличие опыта работы с Tilda и внимание к деталям. Предоставьте примеры ваших выполненных проектов на этой платформе.

    FigmaTilda
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать квиз(макет есть)

    Необходимо реализовать квиз по предоставленному макету с использованием HTML-верстки. Подробности и техническое задание прилагаются. Укажите стоимость и сроки после ознакомления с заданием. Кодовое слово от спама также указано в ТЗ.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен опытный разработчик Shopify

    $150

    Ищется опытный разработчик Shopify для завершения интернет-магазина. Задача включает HTML-верстку и доработку функционала. Необходим опыт работы с платформой. Оплата по факту выполнения работы.

    Shopify
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Cверстать лендинг из psd, коротки и очень простой 1,2 дня

    $1000

    Требуется сверстать адаптивный лендинг из PSD-дизайна, выполненного по Bootstrap сетке. Срок выполнения 1-2 дня. Важно, чтобы страница загружалась быстро и имела малый вес. PSD-файл будет предоставлен исполнителю. Обсуждение деталей по необходимости.

    HTML-верстка88 заявок
    Закрыт
    3 года назад