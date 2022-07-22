Cверстать лендинг из psd, коротки и очень простой 1,2 дня

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт88 заявок1459 просмотров

Сверстать адаптивно лендинг, по сроку 1-2 дня. Постараться максимально быстро, чтобы загружался и мало весил. PSD сделано по bootsrap сетке. По адаптивной версии думаю все понятно, если будут вопросы обсудим.PSD, вышлю исполнителю сюда прикрепляю сам дизайн лендинга.Пишите мне в ЛС. Или отклики.

3 года назад
dim996g
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Юра
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Денис
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Егор
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Азамат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ксения
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владимир
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ашот
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Адиль
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
278 отзывов(-3)
3 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
3 года назад
Анатолій
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Тимур
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
3 года назад
Владимир
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
72 отзыва
3 года назад
Роман
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Олександр
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Юрий
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ариф
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
41 минуту назад
20 отзывов
3 года назад
Ольга
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артур
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
3 года назад
Артем
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ислам
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Билол
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Вадим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Булат
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Александр
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алекс
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Даниил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
10 отзывов
3 года назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Алексей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
6 отзывов(-1)
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Анатолий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Виталий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Петр
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов(-1)
3 года назад
Герман
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
3 года назад
В'ячеслав
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Денис
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Денис
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Георгий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Юсуф
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
34 отзыва
3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
3 года назад
Артем
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
287 отзывов
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
42 минуты назад
3 отзыва
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Сергей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
3 года назад
Павел
 
31 год
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
19 отзывов
3 года назад
Бахромхожа
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Гульшат
 
21 год
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
63 отзыва
3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Ульяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
3 года назад
Пётр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
32 минуты назад
29 отзывов
3 года назад
Павел
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва(-1)
3 года назад
Юрий
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
3 отзыва
3 года назад
Олег
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
120 отзывов
3 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
20 отзывов
3 года назад
Виталий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
3 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Анна
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад
Иван
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
50 отзывов
3 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Додати кнопки на сайт

    Виконати додавання кнопок зв'язку на сайт WordPress. Для ПК: кнопка з іконками 'телефон' та 'повідомлення' з анімацією, при натисканні розгортаються пункти. Для планшетів та мобільних - анімація кнопки дзвінка. Реалізувати функції дзвінка, повідомлення та поширення URL з UTM міткою.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Contact form 7 (WP) Ваша заявка принята! Спасибо!

    Разработайте функционал для вывода уведомления об успешной отправке или ошибке в Contact Form 7 на WordPress. Уведомление должно отображаться в попап окне с затемнением фона экрана, чтобы привлекать внимание пользователей. Необходима качественная HTML-верстка для корректного отображения.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    $15

    Требуется скопировать сайт с сохранением всех стилей и функциональных элементов. Верстка должна оставаться корректной, все кнопки должны функционировать. Бекап не требуется.

    HTML-верстка45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта по макету в Figma

    Требуется выполнить HTML-верстку 5 страниц для существующего сайта. Необходим адаптивный дизайн, макет будет предоставлен. Дизайн простой и чистый, уточнение по анимации будет осуществляться отдельно. Ждем примеры работ при отклике.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лендинговая страница

    Необходимо разработать одностраничный сайт для учебного центра, где пользователи смогут оставлять заявки на консультацию. В процессе работы потребуется обсудить дополнительные вопросы в разделе «обсуждения». HTML-верстка должна быть качественной и удобной для пользователей.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Работа с contact form 7 (WP)

    Необходимо починить отправку форм в Contact Form 7, устранив ошибку с сообщением об ошибочных данных. Также требуется разработать попап окно с затемнением фона, отображающее сообщение об успешной отправке формы по центру экрана.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивная верстка с Фигма

    Необходимо сверстать адаптивный макет из Figma с интерактивными элементами. Задача включает в себя создание HTML-страницы с учетом всех деталей дизайна. Срок выполнения - до понедельника. Укажите цены и сроки выполнения работы.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать страничку в Angular по макету Фигма

    Необходимо сверстать страницу в Angular по макету из Фигмы. Работы касаются только области внутри белого прямоугольника. Хедер и футер уже готовы. Требуются навыки работы с Angular Material и Git для выполнения задания.

    AngularFigmaGitNode.js
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать автоматически заполняемые бланки на CSS html в нашей CRM

    Требуется специалист для разработки автоматически заполняемых бланков на CSS и HTML в CRM. Необходимо корректно расположить текстовые и графические блоки, обеспечив качественную верстку. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с CSS и HTML.

    CSSHTML
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    3 года назад