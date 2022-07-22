Виконати додавання кнопок зв'язку на сайт WordPress. Для ПК: кнопка з іконками 'телефон' та 'повідомлення' з анімацією, при натисканні розгортаються пункти. Для планшетів та мобільних - анімація кнопки дзвінка. Реалізувати функції дзвінка, повідомлення та поширення URL з UTM міткою.
Скопировать сайт
Нужно скопировать сайт со всеми стилями, без бека. Чтобы все кнопки были на месте, верстка не съехала.
Ссылка на сайт: https://ru.wowketo24.com/
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