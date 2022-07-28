Требуется разработать сайт на Laravel, имея готовую HTML-верстку. Укажите свои предложения по цене. Все подробности обсуждаются в личной переписке.
Додати кнопки на сайт
Є сайт на Вордпресс https://novobudova.pro/
Додати кнопку для зв'язку
1. ДЛЯ ПК:
як на фото1 для пк (іконку на неї "телефон" та "повідомлення" - міняються то одна то друга через пару сек) + кинути анімацію типу https://westtowers.com.ua/
При натисненні розгортаються пункти: у фото 2 - на кнопках
-дзвінок tel
-далі посилання для переходу на чат боти
2. Для планшетів та мобільних фото3
на кнопку дзвінка накинути анімацію з п1 для ПК
- при кліці на дзвінок іде дзвінок на вказаний номер
- при кліці на повідомлення фото4
- при Поширити - надсилання урл даної сторінки + utm мітка share
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