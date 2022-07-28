Є сайт на Вордпресс https://novobudova.pro/

Додати кнопку для зв'язку

1. ДЛЯ ПК:

як на фото1 для пк (іконку на неї "телефон" та "повідомлення" - міняються то одна то друга через пару сек) + кинути анімацію типу https://westtowers.com.ua/

При натисненні розгортаються пункти: у фото 2 - на кнопках

-дзвінок tel

-далі посилання для переходу на чат боти

2. Для планшетів та мобільних фото3

на кнопку дзвінка накинути анімацію з п1 для ПК

- при кліці на дзвінок іде дзвінок на вказаний номер

- при кліці на повідомлення фото4

- при Поширити - надсилання урл даної сторінки + utm мітка share