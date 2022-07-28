Додати кнопки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок1229 просмотров

Є сайт на Вордпресс https://novobudova.pro/

Додати кнопку для зв'язку

1. ДЛЯ ПК:

як на фото1 для пк (іконку на неї "телефон" та "повідомлення" - міняються то одна то друга через пару сек) + кинути анімацію типу https://westtowers.com.ua/

При натисненні розгортаються пункти: у фото 2 - на кнопках 

-дзвінок tel

-далі посилання для переходу на чат боти 

2. Для планшетів та мобільних фото3

на кнопку дзвінка накинути анімацію з п1 для ПК

- при кліці на дзвінок іде дзвінок на вказаний номер

- при кліці на повідомлення фото4

- при Поширити - надсилання урл даної сторінки + utm мітка share

WordPress
3 года назад
Cooper99
Юрий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vitaliy_scripter
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$35
2 дня
Escrow
Рекомендую! Швидко та якісно!
Все чітко пояснив і на запитання відповідав швидко, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Павел
 
31 год
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
19 отзывов
3 года назад
vitaliy_scripter
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Юсуф
 
20 лет
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Был
год назад
1 отзыв(-1)
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Хусниддинова
 
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3 года в сервисе
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3 года назад
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Даниил
 
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4 года в сервисе
Был
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Андрей
 
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21 час назад
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Андрей
 
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