Верстка сайта под вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок1054 просмотра

Добрый день. 

Необходима кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка под вордпресс. 

https://www.figma.com/file/hfCLdNVIrYwsYnfIR8yka8/Oxter-jacket?node-id=0%3A1

Бюджет небольшой. 

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