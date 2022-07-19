Верстка из figma в html

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Закрыт28 заявок525 просмотров

Есть дизайн на figma - перевести в исходники адаптивные для размещения на рабочем сайте. html, css - все что потребуется. Главная сайта - 4 экрана.

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