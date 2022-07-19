Верстка из figma в html

Требуется верстка макета из Figma и его натяжка на платформе Wordpress. Необходимы две оценки: за верстку макета и за интеграцию на Wordpress. Убедитесь в соответствии с требованиями, включая проверку через W3 Validator и соблюдение иерархии заголовков на страницах.