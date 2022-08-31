Верстка и натяжка сайта на Wordpress по макету figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок971 просмотр

Добрый день!

Необходима верстка и натяжки макета из figma на Wordpress:

https://www.figma.com/file/haeRb6xo4pu2Vm0lKepYMB/Litoplast

Дайте пожалуйста 2 оценки:

1. Верстка макета

2. Натяжка на wordpress

Требования к верстке:

- validator.w3.org

- Иерархия заголовков на каждой странице

FigmaWordPress
3 года назад
gusarov4
Андрей 
37 лет
3 года в сервисе
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8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dmitriyavizhich
Дмитрий 
30 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$300
14 дней
Escrow
Работу выполнил в срок и качественно. Спасибо за ответственное отношение к проекту. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Спаисбо за интересный проект! Приятно работать с профессионалами.

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