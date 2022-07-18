HTML-верстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок783 просмотра

Пиксель перфектная и адаптивная верстка с поддержкой всех стандартов на базе фреймворков Bootstrap , Getuikit , Vuesax или предлагайте свой .

Требования :

  • Опытный
  • Адекватный
  • Не загруженный проектами
  • Кроссбраузерность
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Retina
  • LESS/SCSS/Pug ( по желанию )
  • GulpJS ﻿ ( по желанию )
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Google web fonts
  • Реализация pixel perfect.
  • Иконочный шрифт
  • Google Maps
  • В примере на главных три разных цвета которые нужно менять через стили (color switcher прилагается если нет своего)
  • Bсе остальное что я забыл
Стоимость за полный проект .
BootstrapHTMLSCSS
3 года назад
zaymund
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Заявки фрилансеров

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