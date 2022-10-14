Код написанный вручную. Удобная, адаптивная вёрстка по вашим макетам! Работа по методологии BEM, SCSS, SASS, Java Script. Сверстаю быстро и качественно по Вашему макету, учту все пожелания, оперативно внесу все правки бесплатно. Простой логичный нэйминг классов. Строгое соблюдение семантики. Сайт - портфолио - https://karinalesogor.ru/ Со мной работать легко! Оценка. Ознакомление с макетом. Установление сроков и стоимости выполнения верстки;

Ознакомление с макетом. Установление сроков и стоимости выполнения верстки; Качественное выполнение поставленных задач в оговоренные сроки;

Проверка;

Оплата работы. Перевод на карту Сбербанка (а так же любым удобным для вас способом);

Передача готовой верстки заказчику. Вы гарантированно получаете качественно выполненную верстку, строго по вашему ТЗ! Мои навыки: BEM, SCSS, SASS;

HTML5, CSS3;

Grids;

FlexBox;

Figma;

Perfect Pixel;

Адаптивная вёрстка;

Блочная вёрстка;

JS - базово;

Сайт - портфолио - https://karinalesogor.ru/ Сайт - портфолио - В услугу не входит: Не натягиваю на движки;

Рабочий функционал;

Вёрстка без макета;

Копирование других сайтов;

Доработка или переделка существующей вёрстки. Готова приступить к выполнению вашей задачи прямо сейчас! Для связи: e-mail: [email protected]

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Я против войны в Украине !