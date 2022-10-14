Код написанный вручную. Удобная, адаптивная вёрстка по вашим макетам! Работа по методологии BEM, SCSS, SASS, Java Script.
Сверстаю быстро и качественно по Вашему макету, учту все пожелания, оперативно внесу все правки бесплатно. Простой логичный нэйминг классов. Строгое соблюдение семантики.
Сайт - портфолио - https://karinalesogor.ru/
Со мной работать легко!
- Оценка. Ознакомление с макетом. Установление сроков и стоимости выполнения верстки;
- Качественное выполнение поставленных задач в оговоренные сроки;
- Проверка;
- Оплата работы. Перевод на карту Сбербанка (а так же любым удобным для вас способом);
- Передача готовой верстки заказчику.
Вы гарантированно получаете качественно выполненную верстку, строго по вашему ТЗ!
Мои навыки:
- BEM, SCSS, SASS;
- HTML5, CSS3;
- Grids;
- FlexBox;
- Figma;
- Perfect Pixel;
- Адаптивная вёрстка;
- Блочная вёрстка;
- JS - базово;
В услугу не входит:
- Не натягиваю на движки;
- Рабочий функционал;
- Вёрстка без макета;
- Копирование других сайтов;
- Доработка или переделка существующей вёрстки.
Для связи:
- e-mail: [email protected]
- telegram: @karina_lesogor
Я против войны в Украине!
Портфолио
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