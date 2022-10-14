karina_lesogor

Карина karina_lesogor

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Код написанный вручную. Удобная, адаптивная вёрстка по вашим макетам! Работа по методологии BEM, SCSS, SASS, Java Script.

Сверстаю быстро и качественно по Вашему макету, учту все пожелания, оперативно внесу все правки бесплатно. Простой логичный нэйминг классов. Строгое соблюдение семантики.

Сайт - портфолио - https://karinalesogor.ru/

Со мной работать легко!

  • Оценка. Ознакомление с макетом. Установление сроков и стоимости выполнения верстки;
  • Качественное выполнение поставленных задач в оговоренные сроки;
  • Проверка;
  • Оплата работы. Перевод на карту Сбербанка (а так же любым удобным для вас способом);
  • Передача готовой верстки заказчику.

Вы гарантированно получаете качественно выполненную верстку, строго по вашему ТЗ!

Мои навыки:

  • BEM, SCSS, SASS;
  • HTML5, CSS3;
  • Grids;
  • FlexBox;
  • Figma;
  • Perfect Pixel;
  • Адаптивная вёрстка;
  • Блочная вёрстка;
  • JS - базово;
Сайт - портфолио - https://karinalesogor.ru/

В услугу не входит:

  • Не натягиваю на движки;
  • Рабочий функционал;
  • Вёрстка без макета;
  • Копирование других сайтов;
  • Доработка или переделка существующей вёрстки.
Готова приступить к выполнению вашей задачи прямо сейчас!

Для связи:

Сайт - портфолио - https://karinalesogor.ru/

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Портфолио