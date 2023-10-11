Гаврилин Станислав StreveSuksessStreveSuksess
23 годаРоссия/Оренбург
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
🔥Осторожно, идеальная верстка и лендинги. Пока одни обещают, я делаю🔥
⭐Верстка макетов любой сложности, также одностраничные и многостраничные сайты!⭐
⚡Также натяжка вёрстки на WordPress!⚡
Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":
- HTML5, CSS3
- JavaScript
- PHP
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera , Yandex , iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 4,5
- Flexbox
- SCSS
- Gulp
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
Ах, да! Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Преимущества работы со мной:
- Время. Приступаю к работе сразу же, как возьму заказ и выполняю работу по согласованным срокам.
- Качество. Делаю максимально согласно с техническим заданием. Предлагаю перейти в портфолио и ознакомиться с моими работами.
- Цена. Адекватная цена за свою работу.
- Гарантия. До отправки работы скидываю GitHub репозиторий, дабы вы могли посмотреть на сделанную работу, а после передачи готовой работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, либо дорабатываю то, что было упущено в ТЗ.
Связь со мной:
Я против войны в Украине!
Портфолио
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