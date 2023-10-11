🔥Осторожно, идеальная верстка и лендинги. Пока одни обещают, я делаю🔥 ⭐Верстка макетов любой сложности, также одностраничные и многостраничные сайты!⭐ ⚡Также натяжка вёрстки на WordPress!⚡ Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА": HTML5, CSS3

JavaScript

PHP

Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera , Yandex , iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 4,5

Flexbox

SCSS

Gulp

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. Аккуратный, логичный, продуманный код. Ах, да! Все правки бесплатные! ﻿﻿﻿Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю. ﻿﻿Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю. Преимущества работы со мной: Время. Приступаю к работе сразу же, как возьму заказ и выполняю работу по согласованным срокам.

Приступаю к работе сразу же, как возьму заказ и выполняю работу по согласованным срокам. Качество. Делаю максимально согласно с техническим заданием. Предлагаю перейти в портфолио﻿﻿ и ознакомиться с моими работами.

Делаю максимально согласно с техническим заданием. Предлагаю перейти в портфолио﻿﻿ и ознакомиться с моими работами. Цена. Адекватная цена за свою работу.

Адекватная цена за свою работу. Гарантия. До отправки работы скидываю GitHub репозиторий, дабы вы могли посмотреть на сделанную работу, а после передачи готовой работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, либо дорабатываю то, что было упущено в ТЗ. Связь со мной: Telegram﻿ : t.me/strevesuksess﻿

: t.me/strevesuksess﻿ Email: [email protected] PHPJavascriptWordPressAndroidiOSBootstrapSCSSGulp

Я против войны в Украине !