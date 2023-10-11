StreveSuksess

Гаврилин Станислав StreveSuksess

 
23 годаРоссия/Оренбург
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
🔥Осторожно, идеальная верстка и лендинги. Пока одни обещают, я делаю🔥

⭐Верстка макетов любой сложности, также одностраничные и многостраничные сайты!⭐

⚡Также натяжка вёрстки на WordPress!⚡

Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":

  • HTML5, CSS3
  • JavaScript
  • PHP
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera , Yandex , iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 4,5
  • Flexbox
  • SCSS
  • Gulp
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.

Ах, да! Все правки бесплатные!

﻿﻿﻿Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Преимущества работы со мной:

  • Время. Приступаю к работе сразу же, как возьму заказ и выполняю работу по согласованным срокам.
  • Качество. Делаю максимально согласно с техническим заданием. Предлагаю перейти в портфолио﻿﻿ и ознакомиться с моими работами.
  • Цена. Адекватная цена за свою работу.
  • Гарантия. До отправки работы скидываю GitHub репозиторий, дабы вы могли посмотреть на сделанную работу, а после передачи готовой работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, либо дорабатываю то, что было упущено в ТЗ.

Связь со мной:

PHPJavascriptWordPressAndroidiOSBootstrapSCSSGulp
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