Требуется доработать HTML-верстку сайта на языке React. Большая часть работы выполнена, необходимо исправить некоторые нюансы. Также рассматриваются предложения по верстке с нуля по шаблону из Figma. Бэкенд сайта уже готов.
Сверстать 2-е страницы на чистом css по примеру
Задача сверстать 2-е страницы на чистом css по примеру верстку существующего сайта (конкурента).
Шапка и подвал сверстаны, нужно тело страницы (контент).
Должен быть адаптив - его взять с сайта конкурнета. (адрес предоставлю).
Фактически копируем верстку(блоки), адаптируя под себя.
Страница №1
https://docs.google.com/document/d/1ELyWKTYETks-We3clcGDrcDEVHf-YHHTwpu7B8YBE7w/edit?usp=sharing
Страница №2
https://docs.google.com/document/d/1U2tctWwuPxA08Zz0E2XWnvW3Kq7fYY_O24G6HYWK83A/edit?usp=sharing
Срок 1 день.
Постоплата на 2 части. (1 часть = 1 страница)
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