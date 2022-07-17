Верстка html шаблона из PSD

Требуется выполнить HTML-верстку сайта по готовому макету в Figma на 3 страницы с адаптивным дизайном для всех типов устройств. Необходимо добавить функцию выбора светлой и темной темы, а также реализовать анимацию при прокрутке. Обеспечить высокое качество верстки и соответствие макету.