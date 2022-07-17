Требуется HTML-верстка сайта по предоставленному макету. В проекте около 12 страниц. Исполнитель должен указать сроки выполнения и стоимость работ.
Верстка html шаблона из PSD
Нужно сверстать html шаблон из psd. Пишите почасовую оплату.
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