Redwi

Андрей Redwi

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
Разработка веб приложений React, NextJs, NodeJs, NextJs, TypeScript

О себе

На данный момент уже 4 года занимаюсь web разработкой
мой стек: NextJs, TypeScript, NodeJs, React, NestJs, PostgreSql, prisma

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

тел: +7 921 299 42 00;

Telegramm: https://t.me/REDWI_a

GitHub: https://github.com/Redwi-v

Портфолио

Отзывы заказчиков

zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
27 отзывов(-1)
$3
10 баллов
3 года назад
Поправить элементы в шапке WordPress Elementor
ElementorWordPress
Молодые специалисты наша гордость. Моментально приступил к выполнению задачи и быстро её решил. Также проконсультировал по дальнейшим правкам. Однозначно буду рекомендовать и ещё не раз обращаться.
Довольно недоверчивый человек , но в остальном все очень даже хорошо , знает чего хочет , оплата в срок , отвечает быстро.
Ответный отзыв
DarkDend
Василий 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$65
10 баллов
3 года назад
Сверстать новые страницы + модальные окна
Node.js
Всё четенько, человек сделал всё в сроки, открыт для общения, никакой мути с ним не возникло!
Адекватный, добрый человек. Было приятно работать.
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