Разработка веб приложений React, NextJs, NodeJs, NextJs, TypeScript
О себе
На данный момент уже 4 года занимаюсь web разработкой
мой стек: NextJs, TypeScript, NodeJs, React, NestJs, PostgreSql, prisma
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
тел: +7 921 299 42 00;
Telegramm: https://t.me/REDWI_a
GitHub: https://github.com/Redwi-v
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
3 года назад
ElementorWordPress
Молодые специалисты наша гордость. Моментально приступил к выполнению задачи и быстро её решил. Также проконсультировал по дальнейшим правкам. Однозначно буду рекомендовать и ещё не раз обращаться.
Ответный отзыв
Довольно недоверчивый человек , но в остальном все очень даже хорошо , знает чего хочет , оплата в срок , отвечает быстро.
$65
10 баллов
3 года назад
Node.js
Всё четенько, человек сделал всё в сроки, открыт для общения, никакой мути с ним не возникло!
Ответный отзыв
Адекватный, добрый человек. Было приятно работать.