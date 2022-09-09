HTML верстка сложной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки157 просмотров

Добрый вечер, нужно сверсать 1 страницу!

бюджет: 200$

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по срокам 10 дней

HTML
3 года назад
Redwi
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