Требуется начинающий верстальщик для работы над личным проектом. Необходимо раскрасить элементы интерфейса с использованием HTML и CSS. Дизайн-макета нет, но сервис простой и интуитивно понятный. Оплата за работу не предусмотрена.
HTML верстка сложной страницы
Добрый вечер, нужно сверсать 1 страницу!
бюджет: 200$
оставляйте свои контакты
если не уверены не беритесь!
по срокам 10 дней
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