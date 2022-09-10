Сделать страницу спасибо, после отправки заявки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки143 просмотра

Задачи:

1. Страница благодарности, чтобы настроить цель в Яндекс директе

2. Поставить защиту на поля имя (чтобы нельзя было отправить цифры) и телефон

Сайт: https://iplcompany.ru/home.html

3 года назад
lancerjhon
Евгений 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
17 часов назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Все очень оперативно) Справились буквально за час. Благодарю
Сотрудничество на высоте! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Георгий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
17 часов назад
3 года назад
Денис
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов(-2)
3 года назад
Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
16 отзывов
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