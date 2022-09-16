Вёрстка сайта + небольшая работа с front-end

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен51 заявка1222 просмотра

Добрый день! Необходимо сверстать сайт состоящий из 7 страниц в двух размерах экрана. На сайте большая часть блоков повторяется. После вёрстки необходимо проработать масштабирование сайта в равном соотношении сторон ( Пример сайта - https://pragmatica.design/ ).

Ссылку на макет скину откликнувшимся.

3 года назад
guest_16627090498091
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Выбранный исполнитель

Bekmirzo
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3 года назад
$70
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Отличный исполнитель! Отвечает быстро, правки вносит быстро, работа выполненна как этого требует ТЗ. Всем рекомендую к сотрудничеству!
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