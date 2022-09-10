Нужно сделать div class для баннера. Есть исходный код баннера, вот его примерный код (размер картинки может быть разным 240х400, 300х300, 728х90 и т.д.):

Задача: сделать div class rekl-info, чтобы если обернуть данный код баннера в

выводился на сайте данный рекламный баннер с небольшой надписью серого цвета РЕКЛАМА слева вверху баннера и иконкой i справа вверху баннера. Надпись РЕКЛАМА - статичная, а при наведении мышкой на иконку i показывался бы url ссылки из кода баннера - https://site.com. Схематично нарисовал - см. вложение. Сайт на WP - потом скажете куда вставить ваш код.