Необходимо обновить отображение координат на карте местонахождения на сайте Битрикс. Адрес офиса изменен, требуется заменить старые координаты на новые. Убедитесь, что обновления правильно отражаются на карте.
Сделать div class для баннера
Нужно сделать div class для баннера. Есть исходный код баннера, вот его примерный код (размер картинки может быть разным 240х400, 300х300, 728х90 и т.д.):
Задача: сделать div class rekl-info, чтобы если обернуть данный код баннера в
выводился на сайте данный рекламный баннер с небольшой надписью серого цвета РЕКЛАМА слева вверху баннера и иконкой i справа вверху баннера. Надпись РЕКЛАМА - статичная, а при наведении мышкой на иконку i показывался бы url ссылки из кода баннера - https://site.com. Схематично нарисовал - см. вложение. Сайт на WP - потом скажете куда вставить ваш код.
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