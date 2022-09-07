Підправити сайт на на CMS webasyst

$450
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки395 просмотров

Потрібно підправити дизайн сайту CMS webasyst по дизайну в Figma

FigmaWebasyst
3 года назад
tvasia4
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Карина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Шахзод
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
21 день назад
3 года назад
Максим
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
84 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Изменить на карте отображение координат

    Необходимо обновить отображение координат на карте местонахождения на сайте Битрикс. Адрес офиса изменен, требуется заменить старые координаты на новые. Убедитесь, что обновления правильно отражаются на карте.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать рип шпблона dle

    Необходимо выполнить полный рип шаблона dle для сайта hostinpl ru. Задача включает в себя HTML-верстку, которая должна быть качественной и соответствовать оригиналу.

    DLE
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать макет для интернет магазина (адаптив)

    Необходимо сверстать адаптивный макет для интернет-магазина с использованием HTML. Ожидается качественная и быстрая верстка, соответствующая современным стандартам. Подробности и требования к дизайну будут предоставлены после выбора исполнителя.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка html css

    Ищется специалист для верстки сайта на HTML и CSS по макету из Figma. Необходимо разработать примерно две страницы, следуя предоставленному дизайну. Важно учесть все элементы и стили согласно макету.

    CSSFigmaHTML
    HTML-верстка147 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лэединга на основе psd

    Требуется выполнить HTML-верстку полноценной страницы на основе предоставленного PSD-шаблона. Также необходимо создать адаптивную версию для мобильных устройств. Обеспечить корректное отображение всех элементов на различных экранах.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    Необходимо сделать копию сайта с HTML-версткой, включающей интеграцию оплаты Stripe и получение уведомлений о заказе. Ожидается уникализация верстки, если это возможно. Сайт состоит из нескольких страниц и имеет плеер. Важна быстрая реализация проекта без использования WordPress.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка по макетам figma

    $100

    Требуется выполнить HTML-верстку по макетам из Figma. Заказ включает создание адаптивной верстки на основе предоставленных материалов. Исполнитель получит ссылку на макеты для работы.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад