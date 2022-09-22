Сверстать макет сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка63 просмотра

Сверстать верстку. Макеты выслал в личные сообщения

3 года назад
guest_16624854859332
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wispo
32 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$70
5 дней
Escrow
Все в лучшем виде
Задача была понятная. Общаться комфортно.

Заявки фрилансеров

wispo
32 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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