Требуется сверстать дизайн сайта-визитки на WordPress, состоящий из 11 страниц для десктопа и мобильной версии. Необходима интеграция анимации и оптимизация без плагинов. Проект включает подключение SMTP для отправки писем и интеграцию инфографики через HTML/CSS. Сроки разработки - 2-3 недели, оплата поэтапно. Бюджет: 45-50 тыс. руб.