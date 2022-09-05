Сверстать 4 блока на WP

$55
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок1043 просмотра

Нужно сверстать 4 дополнительных блока по дизайну и внедрить их в готовый сайт.

сайт сделан на WP.

Блоки отрисованы в фигме. Сложных элементов нет.

Все сверстанное сделать редактируемым.

Подключить формы.

Более точное описание в файле.

FigmaWordPress
3 года назад
vyacheslavnn
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