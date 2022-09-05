Требуется сверстать макет лендинга с использованием HTML и SASS. Предпочтительна верстка по методологии БЭМ. Срок выполнения задания — 2-3 дня. Укажите стоимость и сроки выполнения.
Верстка лендинга
Ссылка на макет: https://fex.net/s/dnn6kcv Фрилансер нужен прямо сейчас
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