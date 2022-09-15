Требуется сверстать адаптивные макеты в соответствии с предоставленными образцами. Работы необходимо начинать сегодня, отчеты о ходе выполнения предоставлять ежедневно. Бюджет составляет 2000 грн.
Предложить реализацию плавающего блока
Необходимо предложить реализацию для блока Total, что бы он скролился при прокрутке страницы вниз, но только до конца формы. Пример http://sticky01.blogspot.com/2013/09/2.html
Форма здесь https://reko.eveem.in/roundbox/
Выбранный исполнитель
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