Требуется верстка landing page с большим количеством анимации. Необходимо использовать чистый JavaScript, создать кастомный скролл и прелоадер. Проект включает 9 экранов и требует кроссбраузерности и валидности. Ожидается работа от опытного и ответственного исполнителя. Сроки срочные – выполните к утру, к 10:00, с дополнительной оплатой за срочность.