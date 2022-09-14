Требуется выполнить HTML-верстку проекта рекрутинговой CRM системы с использованием HTML5, CSS и Bootstrap. Макеты обновляются ежедневно, необходимо адаптироваться к новым требованиям.
Сделать вёрстку на bootstrap 5, + адаптив по фигме
Сделать вёрстку на bootstrap 5, + адаптив по фигме.https://www.figma.com/file/z9Sd4efRDR9YSIIyPlyElX/CV-WEBSITE?node-id=0%3A1
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен верстальщик для выполнения мелких правок по проекту. Открыты для начинающих специалистов, готовых развиваться в области HTML-верстки. Задачи могут включать корректировку существующих элементов и адаптацию дизайна.HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется верстка landing page с большим количеством анимации. Необходимо использовать чистый JavaScript, создать кастомный скролл и прелоадер. Проект включает 9 экранов и требует кроссбраузерности и валидности. Ожидается работа от опытного и ответственного исполнителя. Сроки срочные – выполните к утру, к 10:00, с дополнительной оплатой за срочность.Завершен3 года назад
- $160
Требуется HTML-верстка сайта по макету из Figma, состоящему из 10 страниц. Необходимо использовать только JavaScript без фреймворков. Адаптивный дизайн для мобильных устройств, простые анимации и слайдер. Срок выполнения до 25 сентября. Оригинальный макет будет предоставлен исполнителю.Завершен3 года назад
- $50
Требуется адаптивная HTML-верстка сайта по предоставленному дизайн-макету из Figma. Ожидается качественная реализация с учетом всех деталей и адаптивности для различных устройств.HTML-верстка125 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо срочно скопировать простой лендинг, сохранив весь функционал. Заказ включает HTML-верстку. Срок выполнения — максимум до утра.HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
- $35
Требуется верстальщик для создания адаптивной страницы на Joomla. Задача включает верстку по макету из Figma и натяжку на действующий сайт. Необходимо выполнить качественную и responsive верстку.HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка меню и HTML-верстка сайта на CMS OpenCart. Необходима корректировка существующей верстки в соответствии с новыми макетами, а также добавление глубины просмотра в меню. Макеты приложены, уточнение ТЗ возможно.Завершен3 года назад
- $35
Требуется сверстать адаптивный лендинг с учетом пиксель-перфект. Обратите внимание, что квиз не нужно верстать. Основное внимание уделите качеству верстки и адаптивности.HTML-верстка38 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется восстановить авторизацию через Facebook и Google для сайта nordparts.lv. Проблема возникла после блокировки сервисов в РФ. Необходима HTML-верстка для исправления.Завершен3 года назад