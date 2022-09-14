Сделать вёрстку на bootstrap 5, + адаптив по фигме

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Завершен31 заявка652 просмотра

Сделать вёрстку на bootstrap 5, + адаптив по фигме.https://www.figma.com/file/z9Sd4efRDR9YSIIyPlyElX/CV-WEBSITE?node-id=0%3A1

BootstrapFigmaNode.js
3 года назад
guest_16622871282408
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

eugeneskom
30 лет
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Был
19 дней назад
3 года назад
$40
2 дня
Escrow
Евгений профессионал своего дело, с задачей справился на все 100! Моменты которые необходимо было поправить, исправил. Рекомендую, в дальнейшем планирую работать с ним!
Всё отлично, рекомендую. Спасибо за проект!

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