Нужно сверстать сайт по дизайн макету

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Нужно адаптивно сверстать сайт по дизайну а фигма. Фигму скину кандидатам. Оставляйте свои телеграмм для связи.

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