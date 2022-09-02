Вёрстка и натяжка одной страницы на Joomla

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок406 просмотров

Ищу верстальщика, который и сверстать сможет и натянуть на Joomla действующий сайт.

Одна страница с адаптивом в фигма.

Оставляйте свой телеграм для связи.

FigmaJoomla
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
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Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

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