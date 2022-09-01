Сайт на php. Сделать небольшие правки" Описание задания: "Есть готовый сайт https://norimed.in.ua/. Нужно поменять верстку на двух страницах, изменить меню , добавить новые категории и еще пару мелких правок. Требования к специалисту: - Опыт работы с php от 1 года - Уметь работать с базой данных MySql - Базовые знания html,css и js "