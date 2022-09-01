Верстка для сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки649 просмотров

Сайт на php.  Сделать небольшие правки" Описание задания: "Есть готовый сайт https://norimed.in.ua/. Нужно поменять верстку на двух страницах, изменить меню , добавить новые категории и еще пару мелких правок. Требования к специалисту: - Опыт работы с php от 1 года - Уметь работать с базой данных MySql - Базовые знания html,css  и js "

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
3 года назад
guest_16611766176849
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Заявки фрилансеров

Ярослав
 
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Андрей
 
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