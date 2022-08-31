Редактирование сайта

$16
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок754 просмотра

Сайт сделан на основе Insales.Нужно убрать несколько кнопок и добавить несколько.Также нужно добавить текст в некоторых разделах.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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