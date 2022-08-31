Требуется разработать макет email-рассылки с использованием HTML-верстки. Работа должна быть выполнена по подготовленному техническому заданию и в строгом соответствии с брендбуком. Обратите внимание на детали и стилизацию согласно указанным требованиям.
Редактирование сайта
Сайт сделан на основе Insales.Нужно убрать несколько кнопок и добавить несколько.Также нужно добавить текст в некоторых разделах.
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