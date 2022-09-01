rusikrusikov973

Я веб разработчик у меня есть 3 года опыта делаю любой заказ

Работая со мной вы экономите:

- Деньги. Качество разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

- Время не написание технического задания, Уверен, в Т3 всего не учтёшь, по этому я сам, на основе 3-ти летнего опыта,

Прогнозирую логику работы того или иного элемента вёрстки. Минимум вопросов, максимум результата.

- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе

без лишних споров и дополнених завтра!