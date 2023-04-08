Віталій Голіней HolineyHoliney
27 летУкраина/Ивано-Франковск
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: рщдштун[email protected]
- Телеграм: holivit
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Род занятий:
- Только чистый и понятный код
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость
- анимация сайтов.
Портфолио
- Адаптивная верстка landingPage Relvise7 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Amazonky7 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage9 просмотров