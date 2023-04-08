Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Род занятий:

- Только чистый и понятный код

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость

- анимация сайтов.