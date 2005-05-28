Front-End Developer

Професійна верстка веб-сорінок

Привіт

Я Назар, Студент по спеціальності (КН) Комп'ютерні Науки. На данний момент ми навчаємось дистанційно і я маю дуже багато вільного часу яке готовий потратити на виконання ваших замовленнь

Знання, вміння, навички:

-HTML5, CSS3, JS

-предпроцессори: SASS/SCSS

-Tables,FlexBox/Grid

-Сбірник Gulp

-Методологія BEM

-Git

-Редактори макетів: Figma, Avocode

Гарантую вам

-Моментальний старт розробки

-Безкоштовні правки

-Дотримання дедлайнів

-Кожного дня відліки про проведену роботу

-Використовування найновіших тихнологій

-Чистий код, що легко читається

-Відповім вам у любий час

-Легке спілкування

-Адаптивний, інтерактивний, кросбраузерний сайт

- Оплата після того, як ви побачили готовий проект на мому репозиторії.

Контакти

Телеграм: https://t.me/Nazar_Tryshkura

Пошта: [email protected]