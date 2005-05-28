Front-End Developer
Професійна верстка веб-сорінок
Привіт
Я Назар, Студент по спеціальності (КН) Комп'ютерні Науки. На данний момент ми навчаємось дистанційно і я маю дуже багато вільного часу яке готовий потратити на виконання ваших замовленнь
Знання, вміння, навички:
-HTML5, CSS3, JS
-предпроцессори: SASS/SCSS
-Tables,FlexBox/Grid
-Сбірник Gulp
-Методологія BEM
-Git
-Редактори макетів: Figma, Avocode
Гарантую вам
-Моментальний старт розробки
-Безкоштовні правки
-Дотримання дедлайнів
-Кожного дня відліки про проведену роботу
-Використовування найновіших тихнологій
-Чистий код, що легко читається
-Відповім вам у любий час
-Легке спілкування
-Адаптивний, інтерактивний, кросбраузерний сайт
- Оплата після того, як ви побачили готовий проект на мому репозиторії.
Контакти
Телеграм: https://t.me/Nazar_Tryshkura
Пошта: [email protected]
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