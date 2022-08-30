Требуется адаптивная верстка простых макетов сайта. Все необходимые материалы и техническое задание предоставлены в приложении. Бюджет на выполнение работы составляет 2000 грн с оплатой по факту.
Создать страницу сайта
Есть верстка https://dimad10.github.io/demo3-profile-brus/
Есть тз
Надо создать страницу сайта
Заявки фрилансеров
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