Создать страницу сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок1193 просмотра

Есть верстка https://dimad10.github.io/demo3-profile-brus/

Есть тз 

Надо создать страницу сайта

3 года назад
pavel_brunki
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Заявки фрилансеров

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