Сверстать газетные полосы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок654 просмотра

Нужно сделать по образцу, все файлы прикрепляю. 

3 года назад
guest_16618032573215
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