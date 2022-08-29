Необходимо провести анализ и исправить визуальные ошибки в теме оформления Magento 2.3. Требуется составить список проблем, таких как сливающиеся цвета и налезающие надписи. Проверка должна охватывать главную страницу, каталог, доставку, FAQ, регистрацию/вход, поиск, корзину и оформление заказа с учетом responsive дизайна для десктопа и мобильных устройств. Также приветствуются идеи по улучшению.
Сверстать газетные полосы
Нужно сделать по образцу, все файлы прикрепляю.
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