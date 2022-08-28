Исправить тему оформления Magento 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка388 просмотров

Нужно составить список очевидных визуальных косяков верстки (темы оформления) сайта на magento (НЕОБХОДИМО ЗНАНИЕ ЭТОЙ CMS!), создав новую тему. Сливающиеся цвета, налезающие друг на друга надписи и тп.

Главная страница, каталог, доставка, faq, регистрация/вход, поиск, корзина и оформление заказа. Тема responcive - проверить размеры десктопа и мобильные.

Приветствуются идеи по улучшению.

www.kalimbatorium.ru

Роботы, не пишите.

Magento
3 года назад
guest_16617766623121
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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