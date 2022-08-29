Адаптивная верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки582 просмотра

Адаптивно сверстать простые макеты. Макеты и тз в приложении. Бюджет 1500 грн. Оплата по факту ﻿

3 года назад
niliy78663
Володимир 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

YuryPrymak
Прымак 
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$45
5 дней
Escrow
Пропал. Удалил всю переписку. Не рекомендую
Кратко об опыте работы с данным заказчиком: Вы должны быть всегда на связи и отвечать ему как можно быстрей. Если у вас день, вечер, ночь, выходной - неважно, он будет вам написывать в любое время. Будет писать вам с других аккаунтов проверять есть ли вы на связи и т.п.. И если вы не ответите сразу, через несколько часов он уже будет искать другого испольнителя, а вам напишет плохой отзыв. Дальше пойдут оскорбления. Хорошо подумайте стоит ли брать заказы у подобного человека, тем более за низкую цену заказа.

Заявки фрилансеров

Владислав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
YuryPrymak
Прымак 
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Олег
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Егор
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать редизайн сайта (css/html)

    $30

    Необходимо провести редизайн сайта mattressreview.us, изменив его внешний вид до неузнаваемости. Задача включает правки в CSS и HTML, чтобы новый сайт не напоминал оригинал. Основные изменения касаются главных страниц, таких как индекс и страницы с обзорами товаров. Важно, чтобы изменения корректно отображались как на десктопе, так и на мобильных устройствах.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сверстать по макету в фигма

    Требуется адаптивная HTML-верстка контента одной страницы по предоставленному макету из Figma. Хедер и футер верстать не нужно. Макет будет предоставлен исполнителю.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать 2 страницы на react и scss

    $42

    Необходимо сверстать 2 страницы для десктопной версии на React и SCSS. Важные требования: соблюдение макета из Figma, внимательность к деталям и соблюдение сроков. Каждую страницу нужно согласовать по срокам, срок выполнения 2 дня на страницу. Бюджет - 2 500 руб. Работы проводятся через безопасную сделку или постоплату.

    Node.jsSCSS
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта(одностраничника) дизайн готов. Живая встреч в Киеве

    Требуется верстка одностраничного сайта с готовым дизайном. Необходима интеграция возможности приема онлайн платежей (карты и криптовалюта), онлайн выдачи товара и получения статистики по продажам. Живая встреча в Киеве.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта landing page (фигма)

    Необходимо выполнить HTML-верстку landing page на основе предоставленного макета из Фигмы. Ожидается качественная адаптивная верстка, соответствующая требованиям технического задания. Убедитесь, что все элементы дизайна правильно отображаются на разных устройствах.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка лендинга

    $100

    Необходима качественная HTML-верстка лендинга с акцентом на проработку мелких деталей. Срок выполнения работы составляет 2-3 дня. Ожидается внимание к дизайну и пользовательскому опыту.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка шаблона договора

    Требуется сверстать шаблон договора в формате HTML, основываясь на предоставленном docx документе. Необходимо обеспечить точное соответствие формата и структуры, чтобы итоговый шаблон был готов к использованию.

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доверстать проект

    Завершите верстку проекта, включающего квиз, страницы card.html, ЖК и 1 экран. Также необходимо сверстать попапы. Подробные макеты и примеры предоставлены.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать страницу

    $10

    Требуется выполнить HTML-верстку страницы по техническому заданию с сайта msk-kzn.ru. Необходимо уточнить сроки выполнения и задать все уточняющие вопросы для качественной реализации проекта.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 года назад