Есть сайт

https://mattressreview.us/

Нужно в течении 2-3 дней попытаться видоизменить его до неузнаваемости, внеся правки в css/html. Задача - сделать так, что бы новый сайт не был похож на оригинал.

Нет задачи создать сайт с нуля, задача - поменять цвета (фон сайта, фон основных блоков), отступы, расположение каких-то блоков.

Главные страницы, которые нужно преобразить - это индекс и страницы с обзорами товаров. Страницы вроде "о нас" или "полиси" не так интересно.

В моём понимании - 50% правок можно сделать на уровне css, остальные 50% - правки html.

Важно, что бы новая версия грузилась правильно и на десктопе, и на мобильном.